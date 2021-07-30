雄女小紅書包具一卡通功能，不僅可直接儲值、搭車消費，小書包內層還可放隨身小物，背帶扣環則可掛在包包上當裝飾。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

北一女30重聚紀念卡，卡面由校友手繪創作，具北一女綠衫少女的意象，背景有校門和總統府圍繞，勾勒出北一女獨特的地理位置。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

北一女30重聚團隊的「30X30綠緣再敘」紀念版一卡通，每款599元，限量發行2000張。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

北高兩所頂尖高中女校北一女中和高雄女中今年「三十而遇、四十重聚」活動的籌備團隊和一卡通公司合作，製作發行充滿校園回憶和2校特徵的一卡通紀念卡，首次推出Ｑ版的復刻雄女小紅書包和北一女綠光嗶卡，其中北一女嗶卡限量2000張，8月2日開賣，雄女小書包則贊助450元活動費即可獲贈，2款造型萌翻，預料將吸引粉絲搶購。

一卡通公司和北一女中及高雄女中今年的三十重聚籌備團隊，製作發行充滿校園回憶的一卡通紀念卡，其中雄女「30／40重聚活動」今年邁入第3屆，今年的重聚主題「三十而遇、四十重聚」，挑起不少校友們對同學的思念及對青春歲月的想念，校友記憶中的雄女白衫黑裙的身影，經典的紅色復古書包承載校園回憶。

一卡通公司以雄女小紅書包開發Ｑ版復刻雄女小書包，縮小版的書包尺寸約6乘8公分，具一卡通功能，不僅可直接儲值，搭車消費，小書包內層還可放隨身小物，背帶扣環則可掛在包包上當裝飾，造型萌翻。

此外，北一女每年年底舉辦的「30重聚」以該年畢業滿30年的校友為主軸，合併 40／50／60 重聚同時舉辦，今年已邁入第30屆；今年北一女30重聚籌備團隊和一卡通公司及宏通數碼科技合作，推出「30x30綠緣再敘：2021年北一女30重聚紀念卡」，卡面由北一女80級校友手繪創作，具北一女綠衫少女的意象，背景有校門和總統府圍繞，勾勒出北一女獨特的地理位置。

「30x30重聚紀念」字樣，則是專屬於「第30屆」「30重聚」的密碼，氣球上「綠緣再敘」4字加上獨特的內嵌LED燈設計，讓卡片感應付款或儲值時會閃爍出代表北一女小綠綠的動人綠光，凝聚小綠綠校園回憶。

一卡通表示，「復刻雄女小書包」紀念版一卡通，目前已在贊助重聚紀念品網頁上架，只要贊助活動450元即送1個，不限校友均可贊助，贊助網址https：／／ipass.pse.is／3keje4。

北一女30重聚團隊的「30X30綠緣再敘」紀念版一卡通，限量發行2000張，8月2日零時起至8月15日晚上11時59分止，於 iQuee網站https：／／ipass.pse.is／3kugxb獨家限時預購。