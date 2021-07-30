德國桌球好手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)在4強敗給前球王馬龍，這是他生涯連續16戰輸給馬龍，他面對和中華隊林昀儒相似的情況，兩人都是在7局大戰下敗陣。奧恰洛夫賽後推文表示：「距離金牌戰就差這麼一點，令人心痛，很不幸今天沒能成功。感謝支持我的球迷們，你們是我的一切，現在要打起精神準備與林昀儒的銅牌戰了。」

奧恰洛夫說的，大概也是林昀儒想說的，他們兩人都無比接近金牌戰，但終究不敵樊振東、馬龍兩位中國大陸選手。相較於地近日本的台灣、大陸，遠從幾千里之外的德國來到東京的奧恰洛夫顯得有些孤單，他遭到馬龍擊敗後，一人坐在空蕩蕩的觀眾席，拿起手機打電話給家人。

「沒有家人我撐不下去，我經歷過的艱苦訓練與比賽，一個人處理所有的事情，這真的是無比艱難。所以我現在只想聽聽家人的聲音。」在家人的鼓勵聲中，奧恰洛夫再度獲得勇氣準備對抗林昀儒。

一般認為樊振東的實力早已超過馬龍，林昀儒能把樊振東逼到絕境，可見狀態頗佳，德國教練Jörg Rosskopf也提防這是一場硬仗，外媒分析指出，奧恰洛夫在2012年倫敦奧運銅牌戰擊敗莊智淵之前，曾經兩度在大賽中贏過莊，但是對林昀儒的情況不同。奧恰洛夫最近5次與林昀儒交手輸了4場，加上倫奧距今已經9年，奧恰洛夫可預期會迎來苦戰。