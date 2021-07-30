19歲台灣女孩羅嘉翎最近在東奧跆拳道中獲得銅牌，甜美形象被網友封為「新國民女友」，近日她和獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯一同回到台灣，羅嘉翎受訪時直言最想喝手搖飲，當晚就收到家人送上飲料。昨(29日)她又驚又喜分享歇腳亭送來3杯熱門夯飲，讓她深感「罪惡」，消息傳到PTT，網友則笑她實質「虧大了」。

羅嘉翎完成東奧比賽28日光榮回到桃園，在機場受訪時除了感謝家人支持，也鬆口現在最想做的事就是喝手搖飲。之後羅嘉翎入住隔離飯店，隔天早上透露昨晚得到家人餵食50嵐的「珍波椰」，早上又拿到蔡英文總統準備的阜杭豆漿早餐，讓她開心又幸福，主播陳乃瑜則留言讚她「懂吃」。

羅嘉翎日前與楊勇緯完成比賽回台。（圖／中時資料照片，陳麒全攝）

昨另有一家手搖飲店「歇腳亭」不甘示弱，送上3大杯熱門飲料和手寫卡片給超愛喝手搖飲的羅嘉翎，她驚喜發文說：「幸福總是來的這麼突然」，點名拿到了「冬瓜尬檸檬加珍珠」、「黃金翠玉加粉條」，還有先前因怪名稱爆紅的「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，令她忍不住自嘲：「以後可以叫我手搖大使了」、「隔離完會不會胖呀」。

消息被轉發到PTT後，網友笑問：「羅嘉翎這14天會收到幾家手搖飲？」另外也有人說：「+0妹妹感覺個性很可愛」、「這張照片價值不斐」、「成本幾十元，勝過廣告費幾十萬」、「飲料100，代言費100萬。羅虧大了」、「這廣告的cp值突破天際了」、「傻傻免費幫人家廣告」。

網友虧羅嘉翎虧大了。（圖／翻攝自PTT）

另一方面，也在隔離中的楊勇緯昨發文感謝體育運動發展促進基金會，對方送上一大盒櫻桃和傳說中的「油漆桶洋芋片」，羅嘉翎也拿到一樣的禮物。今楊勇緯又發文，透露沉澱一段時間後還是想感謝大家的支持，期待有更多人學柔道，但不一定要像他們一樣辛苦，他熱愛柔道的原因是其精神可以改變人生，「柔道傳遞的不只是防身，更是學習『共好』與『禮』的精神，是一項很棒、我所熱愛的運動，再一次謝謝所有支持我的人，我會繼續努力」。