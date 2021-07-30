企業財報亮眼，隔夜美股收高。今日台股開漲11.9點、報17414.77點，惟電子大咖盤下震盪、航運股慘遭空方狙擊，盤中走勢跌宕，最低下探至17237.67點，又遇美期指跌幅擴大、亞股疲軟，導致尾盤短線賣壓出籠，台股收跌155.4點或0.89%，報17247.41點，5日線得而復失，成交量5359.65億元。今同收周線及月線，本周下跌325.51點或1.85%，周線連2黑；本月下跌508.05點或2.86%，月線翻黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超176.591億元，投信賣超0.1544億元，自營商賣超1.7659億元，三大法人賣超178.51億元。外資本周來累計賣超418.63億元，本月來累計賣超1223.89億元，今年來累計賣超5191.09億元。

盤面上，電子權值股多半熄火，台積電ADR收漲0.94%，台積電(2330)卻開低2元至581元，最低跌至578元，收跌0.51%、報580元。聯發科(2454)開高2元至935元，整日越走越低，收跌2.47%、報910元。鴻海(2317)開低走低，收跌0.9%、報110元。大立光(3008)同樣站不穩，收跌1.35%、報2930元。但值得注意的是，聯電(2303)受惠ADR連2日收漲，且獲眾外資追捧，成功吸引買盤挹注，盤中逼近漲停、觸及59.9元，最終上漲5.86%、收57.8元。金融股龍頭富邦金(2881)、國泰金(2882)昨遭外資賣超，今股價表現乏力，雙雙收跌1%上下。面板指標股友達(2409)縱使Q2獲利創高，股價仍坐上冷板凳，收跌1.9%；而群創(3481)、彩晶(6116)聯袂收黑。

類股跌多漲少，傳產殺聲隆隆，航運股重挫7.98%、跌幅最深，貨櫃三雄失去多頭庇護，萬海(2615)、陽明(2609)苦吞跌停，長榮(2603)跌幅也高達8.6%；台驊投控(2636)跌幅逾9%。玻璃股收跌3.35%、紡織股收跌1.94%。大陸宣布取消鋼品出口退稅，鋼鐵股上半場樂開懷，下半場卻風雲變色，收跌0.83%，僅志聯(2024)、千興(2025)表現較突出，分別收漲4.13%、3.85%，新光鋼(2031)、三星(5007)、中鋼(2002)小漲作收。驅動IC供需缺口H2難平，出現漲價預期，營運將維持高檔，矽創(8016)收漲4.49%，敦泰(3545)最高站上297元，尾盤漲幅收斂、收漲0.55%，天鈺(4961)收漲1.08%、聯詠(3034)收漲1.59%。此外，聯電放量長紅，聯家軍沾光，智原(3035)收漲4.17%，矽統(2363)盤中觸及漲停價27.1元，收漲3.85%。

台股終日不振，外資變心轉賣超。今日資金偏愛電子，資金占比48.98%，航運資金占比35.25%居次，半導體資金占比也有32.56%。展望後市，康和證券投資長陳志豪分析，電子股成交比重逐步回升至5成附近，中期在電子股重回主流下，目前大盤已為較健康的走勢，未來有望再戰萬八。另外，第一金投顧建議可優先布局業績強勁且法人偏多的績優股。