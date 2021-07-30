受惠於新冠病毒療法瑞德西韋（Veklury）需求強勁，美國生技藥廠吉利德科學（Gilead Sciences Inc）第二季獲利優於市場預期，惟這場大流行病導致看診減少，使其核心的愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus,簡稱HIV）藥物銷售放緩。

吉利德商務長Johanna Mercier在法說會上表示，歐洲的HIV藥物銷售已經開始復甦，但美國的需求放緩，這項藥品還需要幾個季度才能回復到疫前水準。

受此影響，吉利德股價周四盤後股價跌1.30%，報68.92美元，稍早前一度跌逾2%。

吉利德公布第二季總收入年增21%，為62億美元，優於分析師預測均值60.7億美元。調整後每股盈餘為1.87美元，比華爾街的預測值高出12美分。

加拿大皇家銀行資本市場分析師Brian Abrahams出具報告指出，核心產品符合預期的表現以及瑞德西韋強勁的銷售，帶動吉利德業績增長，證明該公司的產品組合有能力應對任何與新冠疫情有關的阻力。其腫瘤和C型肝炎藥品業務也相當穩健。

瑞德西韋第二季營收為8.29億美元，遠超出華爾街預估6.75億美元。在疫情期間銷售幾乎停滯的HIV藥物，第二季營收年減2%，為39億美元。C肝藥物營收反彈成長23%，為5.49億美元。

吉利德表示，瑞德西韋的銷售與新冠肺炎的住院率密切相關，因此存在高度不確定性。該公司並宣布將停止一款吸入型瑞德西韋藥物的開發。

執行長Daniel O'Day表示，對住院患者進行靜脈注射的瑞德西韋，對所有已知的新冠變種病毒都具有療效，公司將繼續開發其他在院外治療此疫病的產品。

該公司將2021年全年調整後每股盈餘預測從介於6.75～7.45美元縮小至介於6.90～7.25美元，並將今年的產品營收預測從介於237 億～251億美元調整為介於244億～250億美元。