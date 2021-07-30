一年一度的台南夏季水雉鳥數量調查30日揭曉，共記錄到1307隻，比去年多了166隻。（水雉生態教育園區提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度的台南夏季水雉鳥數量調查30日揭曉，共記錄到1307隻，比去年多了166隻。（水雉生態教育園區提供／劉秀芬台南傳真）

台南水雉生態教育園區一年一度的夏季水雉鳥數量調查，30日揭曉，共記錄到1307隻，比去年1141隻多了166隻，可見在民眾保育觀念提升後，水雉族群數量穩定成長，調查人員也發現，水雉多集中在有菱角田的地方，領地競爭激烈，此外，今年在白河白河蓮花池也發現水雉蹤跡。

水雉生態教育園區表示，今年的夏季調查共調查到1307隻水雉成鳥，官田區仍為水雉主要分布的區域，占75％。其次為下營區和麻豆區，分別占成鳥總數的10％和8％。

增加的隻數最多的區域，為官田、麻豆區，歸仁的數量也有明顯的增長，除了這幾個地方，六甲、柳營、山上、白河也有水雉繁殖的記錄，鹽水新營、學甲、安南也都有水雉的蹤跡。

因為疫情因素，參與這次調查的成員以水雉園區實習生和志工們為主，大家各自至自己的調查區進行調查，並使用線上的方式進行資料回報。今年也因為颱風經過的關係，擔心被大雨影響，調查步調相對緊湊。有調查員表示調查前兩天風很大，需要蹲下來才能好好觀察，也有調查員在車裡等雨勢暫緩再繼續調查。

今年年初台灣遭遇百年大旱，使得許多一期稻作必須休耕，也讓人擔心是否會影響菱角種植，幸運的是在5月有連續的梅雨鋒面緩解水情。菱田多數仍有種植菱角，在新營、安定的調查員們觀察到負責區域的菱角剛種，所以水雉數量仍不多，但也有調查員在麻豆的菱角田內發現已經六、七周的雛鳥。

現在幾乎每年都會面臨不同的天氣的挑戰，而農田耕作相對容易受到影響。因此，水雉生態教育園區呼籲消費者選擇友善環境的農產品，從實際行動給予最直接的幫助。

為了瞭解水雉在繁殖季的族群數量變化和棲地利用的情形，水雉生態教育園區延續與特有生物中心生物指標研究室共同研擬之水雉繁殖季監測流程標準，在水雉的夏季繁殖季及非繁殖季冬季各進行一次台南地區的水雉調查。因為7月底水雉的領域大致底定，活動範圍較固定，所以會在這段時間進行水雉的調查。

全台的水雉分布情形，則有賴全台鳥友的回報。全台水雉調查固定在每年7／15～8／15進行，只要在這段時間內，在台南以外的地方看到水雉，就可以上水雉園區官網填寫表單，或在ebird上傳資料進行回報。去年在新竹、嘉義、高雄、屏東、宜蘭和花蓮都有水雉的記錄。