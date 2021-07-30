彰化市長林世賢2019年間參加民進黨一場競選活動，在致詞時以「做縣長貪汙最嚴重」等言語攻擊彰化縣前縣長卓伯源，遭卓提起自訴，一審依誹謗罪判林2月刑期，台中高分院認為林未盡查證義務，對卓名譽損害甚鉅，改判他4月刑期、可易科罰金。全案確定。

判決指出，2019年11月29日晚間，林世賢參加總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶在鹿港舉辦的競選總部成立大會，林並受邀上台致詞，他卻以台語對著現場民眾說「彰化縣做縣長貪汙最嚴重就是卓伯源」、「我們不要忘記，歷代縣長貪汙最嚴重就是卓伯源」。

卓伯源認為林世賢的言論對他名譽影響甚大，提起自訴。林雖坦承在造勢活動上有發表這番演說，但否認對卓誹謗，他辯稱，自己沒有誹謗的意圖，他的評論是對於卓擔任彰化縣長期間，有許多公務員被判刑、也很多人被偵辦，連卓伯源都遭地檢署搜索，他的言論有憑有據。

林世賢更辯稱，卓伯源遭搜索的案件後續結果因偵查不公開，他也不了解，但卓的弟弟因貪瀆弊案被判刑，這是眾所周知的事，他的言論都是依據媒體報導，相關報導很多，他是信賴媒體，對卓沒有真實惡意。

但二審法官查閱相關事證發現，林世賢提出的相關報導都是2010年至2015年間，距離他誹謗卓的時間隔了數年，且相關報導都沒有寫到卓伯源因貪汙遭起訴或判刑的內容。至於卓的弟弟遭判刑也與卓本人無關連，依此認定，林所指「是歷代彰化縣長貪汙最嚴重」的說法與事實不符。

法官認為，林世賢曾經擔任彰化縣議員、現任彰化市長，對於卓伯源的案件審查結果很難推諉說不知道，且他應深知「貪汙」是對擔任公務員者最嚴厲之指控、在公眾場合發言也應謹言慎行，但林未盡查證義務就指控他人貪汙，惡性非輕、對卓名譽損害甚鉅，且至今未與卓達成和解，犯後態度不佳。