課定了！處理1年的大陸特定鋁箔傾銷案，經濟部貿易調查委員會完成最後一關調查，認定大陸鋁箔傾銷確實對國內產業造成實質損害。此結果已移交財政部，預計8月中下旬做出課徵反傾銷稅終判，稅率19.42～31.36％。

去年7月，國內中鋼鋁申請調查大陸特定鋁箔傾銷事實，歷經官方數關審查，財政部今年2月先對涉案貨品課徵臨時反傾銷稅，稅率最高32.36％，為期4個月。

經濟部貿調會今天的認定，可說是實質終判前最後一關。該會指出，大陸貨物進口量自2015年1454公噸逐年倍增至2020年的5431公噸，增加273.6％。由於涉案國貨物進口價格始終遠低於國產品內銷價，至2020年在我國市場占有率已超過9成。造成國產品市場占有率由2015年約5成持續下降至2018年低於1成，2019年及2020年幾乎完全流失，徹底被逐出國內市場。

貿調會表示，國產品內銷價格始終受涉案貨物之低價競爭，除無法反映成本致內銷營業利益嚴重虧損外，甚至曾停止於國內市場銷售以避免更進一步虧損。國內產業之內銷及各項獲利指標，幾乎均處於極為不利的狀態。

此認定結果會提交財政部提交關稅稅率審議小組審議，決定是否課徵反傾銷稅，預計課徵稅率19.42～31.36％。