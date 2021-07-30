但隨著時代變遷逐漸凋零，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年投入3000萬元，要進行歷史建築及遊憩設施的整建，預計年底能完工啟用，希望能讓百果山風華再現。（參山處提供／吳建輝彰化傳真）

彰化員林百果山風景區、還有新百果山樂園，在60年代可說是盛極一時，是許多老一輩人的兒時回憶，但隨著時代變遷逐漸凋零，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年投入3000萬元，要進行歷史建築及遊憩設施的整建，預計年底能完工啟用，希望能讓百果山風華再現。

在5、60年代彰化八卦山與員林百果山齊名，是當時各級學校畢旅的必遊景點，但隨著時代改變，越來越多遊樂園風景區出現，遊客選擇變多，讓這兩個景點逐漸沒落，特別是百果山更為嚴重，近年公所為了恢復百果山昔日榮景，引進業者打造成恐龍樂園，才慢慢吸引人潮回流。

同樣是員林人的參山處代理處長曹忠猷表示，記憶中百果山長長的溜滑梯，還有甜甜的蜜餞，都是許多在地人兒時最甜蜜的回憶，參山處規劃從入口區、遊戲區、溜滑梯區等進行整建，也連接百果山地區歷史、生態環境、與觀光產業等元素，打造出符合在地主題特色的遊憩景點。

員林市長游振雄表示，感謝參管處編列預算來施作百果山的遊憩設施及環境整建工程，相信未來能串連起包括當地的蜜餞產業，神社遺址、遊樂園等遊憩區，打造百果山，期盼能在年底前完成相關工程後，為員林新增新的遊憩地點，讓百果山風華再現。