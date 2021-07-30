桃園市議會日前表決通過，只接受通過三期解盲及國際認證疫苗，形同抵制如高端等尚未經WHO認證的國產疫苗。國民黨立委賴士葆表示，全台22縣市議會中有19縣市是國民黨籍議長，若串聯執政縣市跟進桃園市提案，將對綠營形成極大壓力；他已向國民黨黨主席江啟臣提議，江也認為此提案很好，表示會陸續向各縣市議會黨團建議。

賴士葆29日接受香港媒體《中評社》訪問表示，桃園市議會開出第一槍，形同抵制如高端等尚未經WHO認證的國產疫苗，他已向江啟臣建議此提案，江也表示此提案很好，回覆會陸續向各縣市議會黨團建議，很樂見桃園市議會率先通過提案。

報導指出，目前全台22縣市議會中，國民黨籍議長佔19席，分別為台北市、新北市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、台中市、高雄市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

至於在席次方面，在22個縣市議會席次中，民進黨只在嘉義縣、台南市是擁有多數席次的最大黨，國民黨在15個縣市議會裡為最大黨；其中，國民黨在高雄市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台東縣、花蓮縣、連江縣9個縣市議會中擁有超過半數的壓倒性席次。可見若國民黨能串聯地方，勢必將對民進黨形成強烈壓力。