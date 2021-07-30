位於東部沿海、黃河下游、京杭大運河中北段的山東省，簡稱魯，位於黃河下游以北的山東省，山東歷史悠久，是華夏文明的發祥地之一，齊文化、魯文化與東夷文化相融合，形成獨特的齊魯文化。境內擁有豐富的自然景觀及歷史人文，是個非常值得遊歷的好地方，這次文化遊記的拍攝團隊走進山東省的省會濟南市，探訪了中國十二大菜系的魯菜。

魯菜“九轉大腸”出於清朝光緒初年，此美肴製作方法精細如“九煉”般，品嘗又如服“金丹”，因而得名。（圖朱明甫攝）

說起魯菜，在春秋時期已有記載，宋代以後成為北方菜的代表，明、清兩代，魯菜為宮廷禦膳主體，極大地影響了北京、天津、河北和東北的菜式。魯菜中名氣較大的有濟南菜、膠東菜以及孔府菜。其中，濟南菜擅長爆、燒、炸、炒，口味偏重；膠東菜起源於福山、煙臺、青島等沿海地區，以烹飪海鮮見長，口味以鮮嫩為主，偏重清淡，講究原汁原味；孔府菜則以用料考究、製作精細、自成一格和風味獨特而聞名天下。同時，山東各地菜式各有千秋，均依當地物產有自己的獨特風格。山東的傳統名菜有糖醋黃河鯉魚、蔥燒海參、木須肉、扒原殼鮑魚、九轉大腸、炸荷花、濟南烤鴨、拔絲地瓜、四喜丸子、博山酥鍋等。

糖醋黃河鯉魚是山東濟南的傳統名菜。頭尾金黃，全身鱗亮，肉質肥嫩，是宴會上的佳品。（圖朱明甫攝）

此次拍攝工作得到了山東凱瑞集團及其旗下城南往事、貴滿樓、魯西南老牌坊、綠地泉客廳等餐飲名店，以及濟南富力凱悅酒店的大力支持。攝製團隊拍攝了糖醋鯉魚、九轉大腸、豬肉大串等經典魯菜和濟南傳統特色小吃，採訪魯菜製作大師，展示魯菜的烹飪技藝和文化淵源。為了更加瞭解魯菜的文化淵源及人文連結，拍攝團隊還到大明湖、黑虎泉、曲水亭街、寬厚裏等地拍攝濟南的城市面貌和人文風情。

探尋底蘊豐富的魯菜文化，僅用三天的時間拍攝，雖稍顯倉促，但在相關單位的用心協助下，卻不減拍攝團隊用心將富含深厚的山東文化底蘊的魯菜，透過鏡頭推薦給更多的臺灣民眾，現階段，世界各地雖受疫情的影響，致使大多數人出行的不便，但希冀透過影片的傳達，將這些傳承已久的山東飲食文化，原汁原味的呈現到大眾視野裡。