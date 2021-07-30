高中職的求學階段校園生活是每個人重要的青春記憶，而近年來許多校友會及重聚活動，除了提供校友相聚話當年聯繫情誼的機會，更扮演著協助學校及提攜後輩的重要意義。在台灣歷史上培育諸多優秀人才，分據北高的兩所頂尖高中女校 – 北一女中及高雄女中今年的三十重聚籌備團隊，都與一卡通公司合作，製作發行充滿校園回憶的一卡通紀念卡，透過校友紀念卡，讓校友回憶青春凝聚情感。

高雄女中30/40重聚活動今年邁入第三屆，今年的重聚主題「三十而遇 四十重聚」，挑起不少校友們對同學的思念，及對青春歲月的想念。校友記憶中的高雄女中白衫黑裙的身影，紅色的復古書包更是承載校園回憶的經典。本屆高雄女中重聚團隊與一卡通公司精心合作，開發Q版的復刻雄女小書包，尺寸6X8公分，具有一卡通功能，可直接儲值搭車消費都行，小書包內層可放隨身小物，背帶有扣環還可掛在包包上當裝飾，真是萌翻了。

雄女30/40重聚團隊發行紀念一卡通，雄女復刻小書包超萌。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

北一女中每年年底舉辦的「30重聚」是以該年畢業滿30年的校友為主軸，合併 40/50/60 重聚同時舉辦，今年已邁入第30屆。今年的北一女30重聚籌備團隊特別與一卡通公司及宏通數碼科技合作，推出「30x30綠緣再敘：2021年北一女30重聚紀念卡」，卡面由北一女80級校友手繪創作，有北一女綠衫少女的意象，還有校門與總統府圍繞左右，勾勒出北一女獨特的地理位置，正是校友永恆回憶的重要部分。

「30x30重聚紀念」字樣，則是專屬於「第30屆」「30重聚」的密碼，氣球上「綠緣再敘」四字加上獨特的內嵌LED燈設計，讓卡片感應付款或儲值時閃耀動人綠光，象徵校友們找回同學、再續情誼的殷切心情。

北一女30重聚團隊發行紀念一卡通，嗶卡閃綠光吸睛。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

【綠衫重聚】綠光閃耀交通卡(精裝紀念封套版)

雄女重聚活動的「復刻雄女小書包」紀念版一卡通，目前已在贊助重聚紀念品網頁上架，只要贊助重聚活動450元即送一個，不限校友均可贊助，集一卡通功能及收納小包於一身，實用又可愛；北一女30重聚團隊的「30X30綠緣再敘」紀念版一卡通，8月2日零時起至8月15日晚上11:59止，於 iQueen 網站獨家限時預購，每款599元，限量發行2000張，預購期間買卡附贈精心設計的封套。