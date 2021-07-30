30日，印度新增44,230位新冠患者，並創3周以來新高，外界擔心疫情可能隨時會惡化。

印度在4月與5月，都遭到Delta新變種病毒株無情的摧殘。之後，擴散速度趨緩，但是在過去的8天當中，有7天新確診數都是較高的。目前，包括首都新德里在內幾個地區，最近已鬆綁社交禁令。

根據印度官方統計，印度共有3157萬新冠病例，疫歿人數達到423,217位。醫療專家表示，印度下一波疫情很可能在10月爆發，但規模應該不會像4、5月那樣的大。因此，建議當地政府要加速新冠疫苗接種率。

印度政府估計，在13.5億人口當中，67.6%已有新冠病毒抗體。同時，在約9.44億成年人口中，近38%至少有打過一劑疫苗。

印度的傳染R值，也就是新冠病毒的傳染力，在過去一周也有上升趨勢。R值在24日達到1，表示平均每10人染疫後，就會再傳染給10個人。同時，這也是自5月每日新確診者接近40萬以來，首次再度出現。

簡單來說，當R值小於1時，病毒無法傳染且會消失。不過，若R值大於1，表示病毒活躍且有傳播感染的能力。