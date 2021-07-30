敦泰(3545)今日舉辦法人說明會，受惠市場需求強勁，敦泰第二季營運暴衝，單季每股就賺逾一個股本，毛利率更是衝上上市以來新高、達50.4%，累計上半年每股就賺14.67元，加上業外有投資慧洋-KY(2637)，故單季業外收益也逾3億元。

隨著產業需求旺盛，敦泰第二季出貨進入高檔，加上觸控、IDC產品市場價格繼續上揚，推高第二季營收達57.72億元，季增加33%、年增加109%，從去年第二季因新冠疫情的低點開始，連續四個季度的成長，再創公司單季歷史新高，單季稅後純益20.99億元，季增148%，年增1862%，每股稅後獲利10.43元，單季毛利率更是上市以來首度衝上逾50%大關、達到50.4%，相較第一季大幅成長13個百分點，更是相較去年同期成長28.24個百分點；另外，業外方面，由於敦泰也有投資航運股，故帶動第二季業外收益逾3億元。

敦泰累計上半年稅後純益29.45億元、年增加1602%，每股稅後獲利14.67元。

財務長廖俊杰表示，產能不足下，敦泰只能朝向優化產能，也帶動第二季毛利率衝上新高，第二季手機產品占比約三分之二，以高毛利Full HD為主。

廖俊杰表示，以庫存來看，敦泰第二季週轉天數僅60多天，就產業來說是非常少見，幾乎說是完全沒有庫存的，顯示產業需求非常強勁。

敦泰第二季現金流量並未和獲利增加幅度相同，廖俊杰說明指出，目前現金流量大多數用於預付今明年產能，以確保可以滿足客戶需求，加上部分客戶尚未支付所致。

敦泰持有慧洋-KY約5000張，是在第一季持有，成本約20幾元，慧洋-KY第二季股價短線漲幅剽悍，6月底收盤價為101元，也貢獻敦泰第二季業外收益豐厚。