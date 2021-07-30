賴東賢和王碩瀚拍親密戲。Vidol提供

賴東賢和李迪恩拍親密戲。Vidol提供

賴東賢和李迪恩的親密戲很真實。Vidol提供

李迪恩體格壯碩。Vidol提供

BL原創網劇《約定I DO》29日播出精彩最終回，賴東賢、王碩瀚男男CP從互撩、輕吻、狂吻到滾床，讓網友看得血脈噴張，2人愈來愈大膽及放得開。特別在床戲中，賴東賢的溫柔霸氣與王碩瀚的情慾表情，受到腐女們的追捧，尖叫喊「快要流鼻血」。

賴東賢回憶起和王碩瀚、李迪恩的親密戲，他笑說，對王碩瀚是一種累積已久的能量滿到外洩後再也忍不住，有如幾百個核子彈一次大爆發的感覺。至於對李迪恩，有一種熟識彼此的感覺但又帶著侵略感。

賴東賢拍攝男男親密戲的經驗豐富，但至今還沒跟女生拍過親密戲。如果賴東賢成為同志，Baby型和肌肉型哪種類型能讓他心動？他表示，「Baby型是我沒有的特質，所以會自然被吸引，也會激起想要保護對方的慾望」。

李迪恩雖不是第一次演出BL戲，卻是他在螢幕上第一次有這麼親熱的煽情戲，且還一次跟兩位，不論是和賴東賢還是王碩瀚，在拍攝當下還能聽到自己噗通噗通的心跳聲，他害羞說：「拍攝時彼此對視的時間愈長，心跳就跳愈快，不自覺臉紅，耳朵也紅起來。」

該劇在國內外各家平台都開出收視好成績，蟬聯日本平台Rakuten TV和Video Market在6、7月綜合排行榜第1名，台灣方面在Vidol的播出不只榮獲2021上半年戲劇類流量第1名，精華影片在YouTube觀看數突破千萬次，並吸引超過50個國家網友觀看，特別獲得韓國與日本粉絲的喜愛，互動留言數達萬則以上。

截至30日止，日本官方Twitter已突破5000人追蹤人數，遠超越台灣其他BL劇。許多粉絲表示不捨，敲碗能有第2季，製作單位為答謝粉絲熱情支持，於下周同時段推出番外篇「約定之後」，讓粉絲能看到喜愛的CP再度合體。