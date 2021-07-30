香港首例涉犯《香港國安法》案件的24歲被告唐英傑，去年七一駕駛帶有「光復香港，時代革命」中英標語旗幟的電動單車，衝越警方防線並撞倒三名警員。本周二被裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪罪成。3名國安法指定法官今下午3時在高等法院進行宣判。唐英傑被判監9年，另外吊銷駕駛執照10年。

根據《香港國安法》，恐怖活動罪的最高刑罰為終身監禁，煽動他人分裂國家罪的最高刑罰則為監禁10年。3名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信，今午3時在高等法院進行宣判，唐英傑被判囚9年，另外吊銷駕駛執照10年。

法庭指出，煽動他人分裂國家罪的量刑起點為監禁6.5年，恐怖活動罪的量刑起點為監禁8年，法庭認為恐怖活動罪的8年監禁中，其中2.5年應與煽動他人分裂國家罪的6.5年監禁分期執行，其餘刑期同期執行，故最終判囚9年（6.5年＋2.5年=9年）。

3名法官早前裁定「光復香港，時代革命」8字含有分裂國家及香港獨立的意思，能夠煽惑他人分裂國家，而被告公然違抗警員指示，故意不停車並衝越警方防線，顯然是意圖針對警方防線，藉以挑戰法治，吸引公眾關注，讓更多人看到旗幟。法官不接納被告避開警員的說法，認為被告在警方防線前加速駕駛，最終撞倒三名警員，令案發現場的市民感到震驚，行為涉及嚴重暴力，嚴重危害及公眾安全。

本案被告唐英傑由資深大律師郭兆銘、大律師劉偉聰及義務大律師陳碧琪代表，律政司今由署理助理刑事檢控專員張卓勤代表。