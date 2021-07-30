桃園領航猿在30日正式官方宣布，老將陳靖寰短短打完1季PLG之後確定離隊，上季他拿場均4.6分、1.6籃板及1.4助攻，接下來他的去向雖還未定，卻應該有望馬上找到新東家，延續自己的籃球生涯，甚至可能跳槽另一個職業籃球聯盟，相信沒多久就會確定他的全新動向了。

以下是桃園領航猿新聞稿內容，「桃園領航猿官方於今日(7/30)公布，球團與陳靖寰達成協議，雙方終止合約，即日起正式離隊，感謝陳靖寰上季的全心付出，桃園領航猿給予誠摯祝福。

陳靖寰不僅球技全面且心態成熟，加上積極的奮戰精神，從場上至場下皆能扮演安定軍心的角色，肩負領導責任，多次以經驗帶領隊友，幫助球隊度過亂流。然而在P. LEAGUE+首季賽季結束後，桃園領航猿與陳靖寰經審慎協議後，雙方達成共識，陳靖寰終止合約正式離隊，由衷祝福陳靖寰在未來能有更精彩的表現外，也能持續傳承經驗，為台灣籃球奮鬥。」