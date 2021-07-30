《遠見》雜誌昨天(29日)公布縣市長施政滿意度民調，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、花蓮縣長徐榛蔚，屏東縣長潘孟安都拿下5星。侯友宜滿意度全台第一，贏得81.5％滿意度。對此，羅智強表示，「侯友宜務實不搞意識形態，這就是台灣人心中的理想政治人物」。

屏東縣長潘孟安。(圖/本報資料照)

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

《遠見》民調顯示，今年各縣市首長平均滿意度下滑2.8個百分點，但侯友宜仍是人氣王，贏得81.5％市民「按讚」，擠下去年榜首劉增應，滿意度全台第一，但與去年相比，下滑5.6個百分點；潘孟安滿意度80.4％、鄭文燦79.6％、基隆市長林右昌79.4％，滿意度都下滑約5個百分點。台中市長盧秀燕是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，滿意度上升5.8個百分點，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3個百分點。

對此，羅智強30日在臉書貼文表示，從五月中疫情爆發至今，侯友宜數次的超前部署快速壓制疫情，透明公開的施政，更是讓民眾安心、信服，充足的政治信任感，更是現在滿口謊話的民進黨給不起，因此讓侯友宜顯得更獨特的一點。

最後，羅智強更表示，台灣現在政治分歧嚴重，不缺政治口水，就是缺做事的人，在所有人的心中，希望看到的，就是政治人物踏踏實實的做好每件事，而侯友宜就是做事的人，從警界到政治始終如一。