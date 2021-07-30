中鼎(9933)聯手美商McDermott(麥克德莫特國際公司)聯合承攬的美國GCGV110萬噸乙二醇統包工程，今年2月將最具規模的五座設備模組順利運抵美國德州工地，7月完成組裝機械完工，2021年第4季投產，將成為全球最大的乙二醇工廠，每年可供應110萬噸乙二醇。

本案業主為全球知名石化集團Exxon Mobil(艾克森美孚化工)與SABIC(沙特基礎工業公司)各持股50%合資成立。中鼎與美商團隊接續取得本案統包工程，在全球六地的分工合作下，本案模組如期預製完成運抵美國德州戈雷格里市工地。

中鼎指出，整廠以傳統工法於現場進行安裝、建造，所需工時將超過1300萬工時，但利用模組化方式，有效大幅縮減現場工時至250萬工時，藉此克服專案執行過程中嚴峻天候、高人力資源需求等不利現場施工的因素，並可強化工安管理同時降低施工對當地居民的干擾，順利在6個月內即完成模組組裝並達成機械完工，全案並累積突破1400萬安全工時無失能損傷紀錄。

中鼎集團總裁余俊彥表示，集團很榮幸參與此一全球規模最大的陸上模組化統包專案，本案的執行橫跨了台灣、美國、中國大陸、墨西哥、印度和馬來西亞等六地，團隊成員來自世界各國，但在共同的目標下，齊心協力克服過程中的挑戰以及COVID-19疫情帶來的嚴峻考驗，成功完成本案的設計預製、組裝及機械完工，並開啟模組化工作的嶄新里程碑。