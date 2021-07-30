美商超微半導體今宣布AMD Radeon RX 6600 XT顯示卡預計從2021年8月11日起透過包括華擎(3515)、華碩(2357)、映泰(2399)、技嘉(2376)、微星(2377)、撼訊(6150)、藍寶科技、訊景、盈通(Yeston)在內的AMD夥伴廠商，在各大電子零售商、零售商販售。該顯卡主攻電競玩家的高解析度體驗。

AMD Radeon RX 6600 XT顯示卡基於突破性的AMD RDNA 2架構，是唯一橫跨新一代桌上型PC、筆電、遊戲機、行動裝置以及車載資訊娛樂系統的遊戲架構。AMD Radeon RX 6600 XT顯示卡結合32 MB高效能AMD Infinity Cache、8 GB高速GDDR6記憶體、AMD Smart Access Memory以及眾多其他先進功能，滿足現代遊戲日趨嚴苛的需求而打造。另外也支援全新領先的AMD FidelityFX Super Resolution開源空間放大解決方案，強調提高畫面更新率，以及呈現高品質、高解析度的遊戲體驗。

AMD全球副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示，1080p一直以來都是PC遊戲中最受歡迎的解析度，在2020年出貨的遊戲螢幕有超過三分之二都是1080p解析度註然而，即使是最熱門的前代1080p顯示卡也很難在現代遊戲中達到60 FPS。Radeon RX 6600 XT提高了1080p遊戲的標竿，為所有玩家帶來極致的1080p遊戲體驗。

今年顯卡業者H1的獲利表現可圈可點，以華擎而言，該公司上半年賺逾1個股本，EPS達10.74元；華擎今年受惠挖礦效應，第2季需求不錯，惟受限AMD顯卡晶片的供給不足，隨著第3、第4季供應改善，將緩步成長。