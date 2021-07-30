美國時間7月30日下午4點將是MLB本季的交易截止日，這幾天已經有不少球隊開始著手大動作補強，如洋基、天使等球隊，而此前傳出將要大清倉的小熊和國民真的說到做到，紛紛把隊上的強投強打都交易出去，看出他們要重建的決心！

台灣時間今早國民再引爆人事大地震，接連將隊上王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)、快腿游擊騰納(Trea Turner)交易至道奇，然後將重炮手席瓦伯(Kyle Schwarber)送去紅襪，據《The Athletic》指出，道奇送出4名潛力新秀，紅襪則拿農場排名第19的潛力投手A.拉米瑞茲(Aldo Ramirez)交換。

BREAKING: MAX IS GOING TO LA



Dodgers are ‘finalizing’ a deal for Max Scherzer AND Trea Turner in exchange for four prospects per @JeffPassan pic.twitter.com/Jsvp1xjm0Y — Bleacher Report (@BleacherReport) July 30 2021

這麼一來國民可說是徹底重建，也把奪冠陣容拆散，而本季戰績頂尖的道奇和紅襪則獲得即戰力，各自補上奪冠最後拼圖，尤其是道奇，在打線已非常頂尖狀況下，先發輪值也讓人驚嘆，目前組成薛爾瑟、柯蕭(Clayton Kershaw)、普萊斯(David Price)、包爾(Trevor Bauer)、畢爾勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias)的夢幻輪值。

但之所以補進薛爾瑟也是有來由的，因目前夢幻輪值當中的賽揚獎強投包爾因性侵事件遭停職，王牌柯蕭也有傷在身，普萊斯則處於傷癒歸隊狀態，本季目前拿下4勝1敗，自責分率3.63，狀態不夠穩，而暫居大聯盟勝投王的烏瑞亞斯自責分率3.54，仍有進步空間。所以補上薛爾瑟才能稱之為真的夢幻輪值！

薛爾瑟本季依舊有競爭力，在國民拿下8勝4敗，自責分率僅2.76，每局被上壘率0.89，在111局投球中能飆出147次三振，並且獲選為明星賽國聯先發投手，代表他真的是不老王牌，此前國民放出要交易他的消息時，聯盟也傳出多隊要他，包含巨人、教士都在內，不過這回被道奇給攔走了！期待道奇接下來的表現。