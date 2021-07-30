台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

本土疫情趨緩，北市逐步解封，市長柯文哲宣布，國小生暑假學習活動自8月9日開放，以校內學生為限，每班最多20人，活動安排半天為優先，避免吃飯機會，若必須飲食，採自備或獨立分裝餐盒，並以隔板用餐。另先開放視覺藝術及工藝等靜態表演的街頭藝人，動態演出的街頭藝人容易造成群聚先暫緩。

現在是暑假，柯文哲今主持防疫記者會指出，第一步自8月9日起開放課後照顧服務班、學藝班、學習扶助及課外社團，靜態活動為原則，以校內學生為限，每班最多20人，活動以半天為優先，避免大家一起用餐，若一定要飲食，必須自備或獨立分裝餐盒，並以隔板用餐。

柯文哲表示，暑期班聘用老師要以打過疫苗滿14天者為優先聘任，沒有的話，則要有7天內快篩或PCR陰性證明，學校活動設計動線採分艙分流，避免萬一有確診者要隔離的人太多，一步步開始試辦。

此外，柯文哲說，北市文化局管理展覽場館，原則室內以1.5公尺社交距離計算容留上限，進場實名制，盡量鼓勵預約，裡面的活動採梅花座，室外活動要超過250人，必須要報備市府核准。

柯文哲強調，表演場館也是維持1.5公尺，第一排觀眾與舞台保持3公尺距離，表演的人也是要有PCR證明，街頭藝人靜態的表演先開放，表演類因人群聚集不好控制還沒開放，就按照逐步開放的方法，每天監控確診人數、不確定感染源、有無群聚感染，且戰且走，希望在放鬆管制過程中不要造成疫情反撲，還是要小心。