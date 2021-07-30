末代大學指考今天畫下句點，下午最後一科考的是公民科，考題長達10頁，考生多認為與上午考的歷史、地理相較，公民科稍偏難，且考題中不乏疫情、公投、廢核等時事題，其中的公投題組題目足足有1頁，需要花費不少時間整合與理解。

今年公投考題題目很長且時事題多，單選題第一題就與疫情相關，針對強制戴口罩對於個人自由與權益的損害等描述，此外，包括核四興建、運轉等都公投也入題。在台中市文華高中應試的黃姓考生說，公投題組不只題目敘述長、且附有3個表格，頭腦必須非常清楚才有辦法做出判斷。

黃姓考生說，因為花了許多時間在題目理解，她最後一個大題組沒有寫完，想要取得好成績必須要有很強的邏輯性，也要有耐心將題目看完並理解。

另名饒姓考生則說，今年公民科考題題目很靈活，滿多題都要思考，尤其，核四公投的題組與傳統題目很不一樣，不但要先看完題目的敘述、整理出脈絡，在遇到選項的時候還得反覆對照題目敘述，要花很多時間。