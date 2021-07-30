過去一年，立訊集合和碩、緯創原有的資源，切入iPhone組裝生意，美中合作培養出的鴻海挑戰者，從兩個切點進攻鴻海iPhone事業布局。

根據《財訊》報導，2021年，中國代工廠立訊正式打入iPhone供應鏈，今年開始，蘋果高階的iPhone 13 Pro手機，將有3成交由立訊組裝。

過去一年來，立訊進攻iPhone供應鏈的大動作不斷。去年7月，第三大iPhone組裝廠緯創宣布以33億元人民幣，將組裝iPhone的昆山廠賣給立訊；今年1月1日，緯創旗下的緯創投資（江蘇）及緯新資通（昆山）股權，已交割給立訊。根據緯創年報，緯創仍持有不少立訊股票，立訊分食鴻海商機，緯創也將獲利。

立訊擴大布局 搶鴻海地盤

《財訊》報導指出，去年，第二大iPhone組裝廠和碩，先宣布旗下金屬機殼廠鎧勝下市，今年1月和碩公告，鎧勝與中國立訊合資成立公司。現在，位於江蘇鹽城的立鎧精密科技，立訊已控有48%股權，而和碩控有的日麗國際則持有四六%股權，立訊跨入iPhone機殼的布局已基本完成。

今年7月3日，立訊也在江蘇昆山成立立芯精密智造，進軍SiP系統級封裝業務。3天後，7月6日，長虹建設也公告，台灣立訊精密以15.76億元，買下位於台北市民權東路的長虹新銳科技大樓。立訊正積極在兩岸布局，在蘋果力推下，和碩和緯創在iPhone供應鏈角色下降，吐出關鍵資源，中國本土新對手立訊正式浮上台面，和老大哥鴻海競爭。

這件事為何重要？《財訊》分析，因為iPhone組裝廠是蘋果供應鏈的核心，表面上看，組裝iPhone只有極為微薄的毛利，但實際上，組裝廠能在第一時間知道蘋果未來要發展哪些技術，需要用到哪些新的零組件，更有機會搶先推薦蘋果使用自家生產的關鍵零組件。

立訊打進iPhone供應鏈，未來有兩個切點，第一，拿下iPhone金屬機殼的供應地位，這是過去可成每年獲利3、4百億元的肥美市場，毛利率更超過4成！分析師預估，立訊明年將想盡辦法把機殼事業打進iPhone供應鏈，「一旦打入，立訊規模會快速接近鴻海」，第二，從半導體系統級封裝技術切入，和日月光旗下環旭合作，提供更小型的聲學元件給蘋果，一旦成功，就能提供更多自製的IC給蘋果。

根據《財訊》報導，去年在疫情的干擾下，鴻海靠著老本行iPhone供應鏈，仍交出一張漂亮的成績單。因為其他競爭對手供貨不順，讓蘋果將部分訂單挪給鴻海，也讓蘋果去年新品罕見分批開賣。這一次調整，蘋果把去年銷售量大的高階手機交給立訊，恐怕是蘋果要加大競爭力道，維持供應鏈的平衡。

今年手機仍將是科技產業裡最重要的平台，根據國際數據資訊公司IDC的報告，今年全球手機銷售量將達13.8億支，較去年成長7.7%，明年也將較今年成長3.8%，達14.3億支。