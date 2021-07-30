古坑國中小退休校長鍾進森（左）最後一次交接印信。（周麗蘭攝）

豐榮國小退休校長李瑪莉（左）最後一次交接印信。（周麗蘭攝）

中正國小退休校長沈和芳（左）最後一次交接印信。（周麗蘭攝）

3名退休校長、4名初任校長、9名新任校長與縣長張麗善大合照。（周麗蘭攝）

雲林縣縣政府今（30日）下午舉行110學年度校長交接典禮，這也是三級警戒降級以後，縣府舉辦的第一場大型聚會，人數控制在50人內，共有3名退休校長、4名初任校長、9名新任校長出席。

今年有3名校長屆齡退休，分別是古坑國中小鍾進森校長、中正國小沈和芳校長、豐榮國小李瑪莉校長。

4名初任校長為古坑國中校校長洪肇斌、誠正國小王正信、成龍國小蔡芳柔、草嶺國小蔡鳴哲。

9名調校的新任校長為中正國小羅瑞蓉、平和國小籃綉慧、客厝國小林禾堅、東光國小沈柏佑、豐榮國小林丙茂、水碓越港國小喬祺、水碓國小吳國誠、永光國小林芷安、崙豐國小王東榮。

其中越港國小自越港分校升格成立，縣長張麗善親自把印信交給首任校長喬祺，並勉勵他借重長才好好發揮；該校110學年度起成立全縣首座「智慧教育中心」，未來將提供給全縣小學資訊課程和教學情境教室。

越港國小設有輔導諮商中心、特教資源中心，正在興建雲林縣第二教師研習中心，及正在籌設「智慧教育中心」。

張麗善表示，疫情降級，校長交接典禮得以小規模舉行，品德教育「禮、義、廉、恥」說起來容易，做起來不易，感謝所有校長們都很盡力推展。