劉信和在臉書張貼驗毒報告。（翻攝劉信和臉書）

劉遭警方查扣模擬槍、鏢刀和大麻。（本報資料照片）

自稱「流氓藥師」的藥師劉信和，28日遭花蓮警方北上搜索，被查扣模擬槍、鏢刀及1包大麻，劉當時就公開喊冤，並在30日貼出自行檢驗報告，包括大麻、安非他命、搖頭丸等，均呈陰性（negative）反應，以此自清並未吸毒，不少網友紛紛按讚支持，還留言這是「打臉警察跟媒體」，但有刑警私下表示，劉被移送毒品罪，是因為他持有大麻，毒品持有罪跟吸食罪完全不同，可能要等待北檢偵查才能確定。

花蓮警方日前偵辦地下槍械工廠，逮捕花姓主嫌，經循線追查，懷疑槍械來源可能來自劉信和，因此北上前往劉在台北市的住處及藥局搜索，陸續查扣模擬槍、15支鏢刀，還有1包重1.06公克的大麻，分別依槍砲及毒品罪將他送辦。

劉29日就在臉書發文，強調自己絕對不會碰毒品跟槍械，還意有所指表示：「我做事這麼高調，講話容易擋到別人財路，發文又會惹到特定某些人不高興，知道我隨時都會有被弄被銃康（設局）的可能…」

30日劉再度公布自己的驗毒報告，他自費採驗包括大麻等8項毒品，結果均為陰性，並留言「三個字：不解釋」。

劉的貼文引發大批網友聲援，留言包括：「打臉警察跟媒體！」、「哇哈哈反擊反擊」、「花蓮警察要不要道歉」大多數留言一面倒支持劉信和。

但有刑警私下表示，一干網友可能搞錯方向，劉被送辦毒品罪，是因為他被搜出持有大麻，通常警方查獲持毒者，會再對其進行驗尿，如報告呈陽性反應，會再加送1條吸食罪，「吸食跟持有是兩種不同的犯行，而光是持有被起訴、判刑的大有人在。」該名刑警認為，或許要等檢察官調查結果比較妥當，網友輕率或過激的發言不小心也可能觸法。

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