台南市議會30日舉辦定期會，國民黨議員李中岑、蔡育輝與蔡淑惠上演行動劇諷刺台灣高端疫苗，當場要求台南市長黃偉哲簽署「採購BNT疫苗」承諾書，並推動疫苗護照，黃偉哲全答應，並表示已規畫「台南市疫苗護照」。

國民黨3位台南市議員30日在議會質詢中演出諷刺短劇，蔡育輝扮演副總統陳建仁打疫苗，並稱「我打完沒有甚麼不舒服耶，到底打了甚麼？」把針筒拿起來一看，原來打的是安慰劑，強力批判高端疫苗。

黃偉哲力挺高端的抗體效價AZ疫苗還高，台南市衛生局長許以霖表示，高端疫苗已通過人體2期實驗，第3期實驗正進行中。

3位議員聲明，既然高端疫苗這麼好，請黃偉哲出面，要求民進黨政府「加倍奉還」，回捐疫苗給日本、美國。並拿出大型承諾書，要求黃偉哲簽署動用二備金購買BNT疫苗，「買足買滿」。另外要求台南市推動「疫苗護照」，提供市民及遊客能在台南及各處安心暢遊。

黃偉哲看完承諾書，在空白處補上「在中央政府許可及法律允許前題下」幾個字，隨後簽下名字，表達答應。

蔡育輝痛批，台灣開放預約登記施打的高端疫苗，國際沒認證，臺大醫院專家也打臉，政府居然敢吹牛，只看中和抗體，絕不是國際標準。

李中岑指出，高端疫苗最大的問題是擴大產能時不合格率高達82％，甚至提升到200L製程時全軍覆沒，衛福部食藥署居然2期就通過EUA審查（正常為3期人體試驗完成才通過緊急授權），違反國際標準。

黃偉哲表示，台南市已著手規畫疫苗護照，另研擬打完疫苗的民眾，用餐時能否不需梅花座與隔板，前提仍需醫學專家學者討論，才能推動。

台南市衛生局表示，目前所有疫苗放行前，均需經過食藥署各項檢驗，確保品質安全無虞，始可放行。