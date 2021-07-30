一名OL小真(化名)去年7月間在路上巧遇前同事阿俊（化名），2人恢復聯繫後竟然擦出火花，阿俊開著車載小真同遊石門水庫，不僅在車子後座車震，還拍下激戰片，阿俊的妻子看到影片後崩潰，氣得對小真求償200萬元，法院審理後，判決小真應賠償30萬元。

正宫控訴，她與阿俊1988年結婚，育有3子，小真與丈夫曾經是同事，小真明知阿俊已婚，卻在2020年7月11日與阿俊共遊石門水庫還車震，甚至拍下啪啪片，已嚴重侵害她的配偶權，讓她身心遭受極大痛苦，因而向小真求償200萬元精神撫慰金。

小真向法官坦承與阿俊發生性關係，表示去年7月間在路上遇到阿俊，2人後來恢復聯繫，進而擦出火花，因為一時意亂情迷，與阿俊發生一次性關係。小真向法官求情表示，自己僅高職畢業、法治觀念較低，收入不高，已阿俊的妻子道歉，但對方仍屢屢撥打電話、寄匿名信到她公司，讓她身心受創，因此要求駁回阿俊妻子的請求。

法院勘驗相關事證後，確認小真與阿俊發生性關係，確實侵害正宮的配偶權，考量兩造身分地位等情狀，判決小真應賠償30萬元。