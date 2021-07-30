大路網紅「桃花寶寶」李美人17歲開始整形，如今8年過去，她的臉上已經打了超過400針玻尿酸，頻繁整形也開始出現副作用，日前她就拍攝影片表示「整形需謹慎，三思而後行」，透露自己被整形後遺症困擾，填充物想取出也取不乾淨。

李美人18歲那年騙家人她要做生意，爸爸幫她湊到了20多萬人民幣，但其實她是拿去整形，做了額頭、雙眼皮、鼻樑和豐唇，然而她沒有因此滿足，努力工作還爸爸錢之餘，她也繼續拿賺來的錢整形，至今已經打了400多支玻尿酸。

李美人整形到大崩壞。（圖/翻攝自微博）

然而整形是有副作用的，日前李美人關掉濾鏡以真面目露面，透露自己因為打太多玻尿酸，夏天太熱變形，用手戳額頭竟然會凹下去，到了冬天又會變得硬梆梆，近來甚至導致臉部神經受損，她以自己的慘痛經驗告誡，「玻尿酸這種東西千萬不能打太多」。

李美人的眼睛已經很難睜開。（圖/翻攝自）

李美人坦承自己打了8年，「取出去了也不乾淨，因為玻尿酸裡面有膠原劑」，現在玻尿酸已經嚴重影響到她的顏面神經，不但左眼睜不開，右眼也只能張開一點縫隙，現在她很害怕左眼再也睜不開，然而卻沒有醫院願意收她，狀況令人擔憂。