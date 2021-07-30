沉默殺手反應超萌！ 林昀儒祕密大公開

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒，昨（29日）奧運男單四強賽中對上世界球王樊振東，奮戰到第七局以3:4落敗，無緣爭金，樊振東賽後受訪表示：「很艱辛贏下這場」，今晚（30日）將對上德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭取銅牌，就連德國隊主教練都坦言：「將會是場硬仗，比對上莊智淵還困難」。

「小林同學」林昀儒昨（29日）對上世界球王樊振東，到最後一局才拚出勝負，被媒體譽為史詩級的對決，今天將對上德國選手奧恰洛夫爭取銅牌，德國隊桌球總教練羅斯科普夫（Jorg Robkopf）表示林昀儒目前狀態極佳，加上左手持拍的他，有非常出色的接發球能力，如今對決肯定是場硬仗，更不諱言：「對上林昀儒，可能會比2012倫敦奧運對陣莊智淵那場更難拿下」。

德國選手奧恰洛夫曾在倫敦奧運擊敗莊智淵。（圖／路透）

根據德國乒乓球聯合會（DTTB）報導，德國選手奧恰洛夫昨（29日）對上大陸名將馬龍拚到第七局才敗陣，和林昀儒一樣陷入苦戰，不過，桌球總教練羅斯科普夫表示雖然吞敗，但賽前準備的戰術有靈活運用，算是打出一場精彩絕倫的比賽，德國乒乓球聯合會（DTTB）主席普勞斯（Richard Prause），也大讚奧恰洛夫不論在球風與戰術方面，都比過往更上一層樓。

奧恰洛夫曾在2008年北京奧運拿下桌球男單銀牌，又在2012年倫敦奧運擊敗台灣好手莊智淵奪下銅牌，讓台灣奧運此項目最佳成績在4強止步，倘若林昀儒順利奪下銅牌，不僅能為台灣寫下新紀錄，還能幫莊智淵報一箭之仇。