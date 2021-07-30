洪男於新北、桃園一帶開著廂型車四處當神棍。（新北市政府警察局婦幼隊提供）

洪男稱自己是大法師，四處假改運真詐色。（新北市政府警察局婦幼隊提供）

一名洪姓神棍自2016年12月至今駕駛改裝過的廂型車，在桃園與新北地區以算命、改運為由，要求信眾裸身，透過硃砂筆在身上畫符做法之餘，伺機以手指性侵信眾達數百次。新北市政府警察局婦幼警察隊29日拘提洪嫌到案，檢方向法院聲押獲准，

警方指出，洪姓犯嫌自2016年12月至今，假藉替被害人算命、改運名義，以自行改裝之商用廂型車在大桃園及新北地區斂財騙色性侵被害人，新北警方於29日凌晨拂曉出擊持新北地檢署核發拘票，在桃園市蘆竹區犯嫌住家拘提洪姓犯嫌到案，當場查扣作案用廂型車輛一部、算命改運器具一批。

警方調查，洪嫌平時即以誆稱替人算命改運，要求被害人裸身、以硃砂筆在身上畫符作法，甚至以手指塗抹硃砂性侵，期間更從每周一次變成每週二次，性侵次數長達數百次，警方特別呼籲被害民眾直接與警方連絡報案。

新北市政府警察局婦幼警察隊獲報後，即成立專案小組報請新北地檢署和股洪檢察官指揮偵辦、分析犯嫌行蹤，案經本隊連日抽絲剝繭分析、查訪追緝後得知洪嫌居住處所，隨即持拘票及搜索票前往犯嫌位在桃園市蘆竹區住家內當場逮捕洪嫌，並查扣作案用行動廂型車1部，算命改運羅盤、法器一批等證物。

檢警同時也呼籲若有被害民眾看到此犯罪特徵，勇敢出面並向警方聯繫報案，以免其他民眾受害，讓犯嫌受法律制裁。

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