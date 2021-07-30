法國巴黎銀行(BNP Paribas)周五表示，受到零售銀行業務彈升，以及貸款損失提撥已降至疫情爆發前的水準，該行第二季淨利成長26.6%。

作為歐元區最大上市銀行，第二季淨利為29.1億歐元；對不良貸款的提撥準備減少43.8%，來到8.13億歐元。

總營收成長了0.9%。其中零售銀行業務大增9.5%，抵銷了投資銀行業務下降的影響。

法國巴黎銀行表示，在公共衛生危機對客戶行為影響下，存款較去年同期增加7.5%；貸款則增加了4%。