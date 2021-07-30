全台防疫警戒降為二級才剛開放餐飲用內僅3天半，因為嘉義縣某工廠群聚感染10例確診，嘉義縣長翁章梁今天下午宣布即起餐飲禁止內用，嘉義市政府也隨即宣布即起「餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用」至8月6日。

市府表示，嘉義巿即日起至8月6日提升防疫管制措施有餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用；美術館、博物館、圖書館、演藝廳同步暫停對外開放；市府辦理的活動取消或延期；公祭暫停。

市府再呼籲，請大家遵守戴口罩、實聯制、保持社交距離、落實人流管制等防疫措施，而相關防疫管制措施，將視疫情發展滾動式檢討。