全台因本土疫情趨緩陸續開放內用，不少人擔心8月8日父親節恐重演母親節悲劇，成為疫情升溫的下個引爆點。台北市長柯文哲表示，節日過後，從傳染到發病大概耗時5天以上時間，父親節民眾真的大量出遊，出現感染到確診約耗時1周，無法馬上反應出來。

5月本土個案飆升，母親節聚會成為重要傳染源頭之一，如彰化葡萄盤商送貨去萬華後，回鄉舉辦大型聚餐，導致全家14人確診。北市萬華也有女兒回宜蘭過母親節，卻意外讓父母和弟弟都確診。

柯文哲對此表示，從上次母親節經驗來說，疾病潛伏期是2到7天，中位數約有5點多天，通常一個節日傳染的發病日大概是5天後，一般人也不是發病就會馬上檢查，若父親節民眾真的大量出遊，出現感染到確診約耗時1周，無法馬上反應出來。

針對外界質疑為何中央規定戶外要戴口罩、卻開放室內可脫口罩吃飯，柯則說，除了吃飯要不得已拿下口罩，其他時間就盡量帶著，因為命令下去要實際可執行，「戴口罩沒辦法吃飯啊，不然你怎麼吃？是不得已的。」至於戶外，若整個草地上只有1個人要脫口罩吃飯，那也沒人管阿。