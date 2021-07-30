因應中央將所有的疫苗預約接種回歸1922預約平台（唐鳳系統），台中市長者可能因數位落差無法預約，市長盧秀燕指出目前已積極向中央反應依循第一劑免預約方式專案接種，且各區公所也開始協助長者進行上網預約，請長者不要著急。

盧秀燕指出，在65歲以上長者第一劑接種時，台中市注意到很多長者不會用電腦預約或手機預約，因此採取由民政系統造冊里鄰長發送注射單、免預約方式在快打站施打，但第二劑接種中央要求回歸1922系統預約接種，的確有很多長者反應不會上網預約，因而台中市已向中央爭取由中央供應疫苗，讓偏高齡的長者可以循第一劑接種模式在快打站接種第二劑。

她也強調，台中市第一波接種85歲長者第二劑接種最快也要到8月24日，中間還有20多天可以向中央協調爭取疫苗。盧秀燕也說，中市已有一些區公所、里鄰長在區公所或里鄰長辦公室教導或協助長者預約。

而針對疫苗接種黃卡上第二劑註記接種時間，台中市衛生局副局長陳南松解釋，先前註記時間為第一劑接種後8周，但中央疫情指揮中心日前已公告第二劑接種時間要延長為10到12周，請民眾自行計算，再透過1922疫苗預約系統預約；另針對機構住民第二劑疫苗中市也積極爭取專案疫苗到機構進行注射。