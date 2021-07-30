父親節與七夕情人節雙檔期即將到來，不畏疫情影響，電商平台訂單量暴增，其中，父親節訂單因疫情影響，3C、刮鬍刀、保健用品等成為現今最熱門的送禮首選。

cacaFly聖洋科技執行長黃逸甫表示，受疫情影響，在電商平台銷售數據中，最突出的是3C產品類、電動刮鬍刀等仍是大宗。而在疫情籠罩下讓大家有更多與家人連結的時光，珍愛生命與健康意識更是顯學，所以這次父親節送禮的選擇中，健康層面的需求也是被消費者納入考量的。

黃逸甫執行長強調，現在30歲以上青年的父母，多半為戰後嬰兒潮的Y世代，歷經過戰後經濟復甦、富庶的輝煌時代，比起禮物的價值，更注重於禮物的心意，保健食品是一個很好的選擇，除了健康養生，觀察父母的愛好也是一個很好送禮考量，例如為喜愛音樂的父母，特地去選購一張黑膠唱片，對父母來說就是最貼心溫暖的禮物。

電商平台超級站執行總監陳怡秀表示，因疫情影響，保健食品的銷量有明顯提升，尤其是薑黃、益生菌一類能夠提升保護力的保健食品，上月銷量是其他保健食品的數倍；如今疫情趨緩，民眾購買保健食品的考量更多元，也因逢父親節檔期，超級站有推出「爸氣變身」系列保健食品組合，專門為父親量身打造各種養生法寶，也提供民眾不一樣的健康送禮選擇。

超級站推出父親節系列保健食品組合，為父親量身打造專屬養生聖品。

超級站推出的「爸氣變身」系列，共有四種組合法寶。應酬老爸組合，為老爸清除應酬負擔，給打拚事業的老爸加油；養生老爸組合，幫助老爸重啟青春活力，享受樂齡生活；活力老爸組合，幫老爸隨時補充活力元氣，讓老爸天天活力滿滿；型男老爸組合，協助老爸日常基礎保養，讓老爸健康維持，帥氣滿分。(賴韻如/台北報導)

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