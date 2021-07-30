桃園30日嘉玲，桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會，媒體詢問特殊交友圈確診者居家隔離期間讓友人拜訪，結果雙雙染疫開罰金額？鄭文燦表示，兩人就算有美好的友誼，也不該犯這個錯誤，市府決定對居隔者開罰30萬元。

特殊交友圈1名確診者日前因接觸確診者而居家隔離，但隔離期間他竟讓男性友人多次拜訪，最後2人都確診。桃園市長鄭文燦表示，按照隔離規範，居隔者不得外出，也不得接待朋友。他說，拜訪者是隔離者的好朋友，但即使有美好的友誼，也不該犯這個錯誤。就算知道他是居隔者，也不應該拜訪。居隔者讓朋友拜訪，已經違反傳染病防治法，市府決定將處30萬元罰鍰。

鄭文燦說，拜訪者可能是想去陪伴隔離者度過居家隔離，但已經明確違反規定，也容易形成破口，拜訪時間又長又多次，最後2人確診。此案也已經匡列居隔範圍，也擴大採檢。

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