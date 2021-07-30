鮑正芳想念家人也懷念起台灣美食，許願疫情結束要立刻返台大嗑小吃。TVBS提供

林秀君在疫情中度過生日，笑稱只能在家默默切蛋糕；林秀君的外孫未滿1歲，日前陪她過生日，可愛模樣融化眾人。TVBS提供

疫情打亂生活節奏，讓許多人重新省思與家人間的關係。TVBS自製戲劇《粉紅色時光》集結兩代演員探討親子關係及第二人生等社會議題，去年播出後受好評。該劇將重播，在這個飽受疫情肆虐的期間更發人深省，劇中演出單親奶奶的鮑正芳近日也受疫情影響與家人分離，直說感觸真的很深。

今年上半年前往大陸工作的鮑正芳，正好遇上疫情升溫不能返台，長時間不能見到家人更深刻體會到相聚的珍貴，坦言：「以前都忙於工作賺錢，應該要及時表達愛！」鮑正芳不僅想念家人也懷念起台灣美食，許願說：「等疫情結束後要立刻回台灣看家人，吃甜不辣、滷肉飯、蚵仔煎跟麵線等小吃。」

她並透露已在大陸打完兩劑疫苗，身體狀況良好，完全沒有副作用，慶幸說：「我這樣的情況是少數，大部份打第二劑的人反應都很大、很不舒服的。」

劇中另一位演員林秀君，則是多出很多時間與家人相處，在疫情中度過生日的她：「雖然只能在家默默切蛋糕，但有孫子陪我很幸福！」她指出疫情造成的不便：「我超愛逛菜市場、大賣場，但現在不能逛逛也儘量不出門，補貨時就一次購齊。」

在家的時間變多了，她還嘗試做菜及線上學國標舞，但笑稱：「疫情結束我要去餐廳大吃，因為我煮得實在不怎麼樣。」她也透露自己接種了莫德納疫苗，雖然只是第一劑但總算可以安心些，並分享施打後身體狀況：「沒特別不舒服，只有有點累、嗜睡跟手臂有點痛而已。」

《粉紅色時光》演員們因拍戲締結好交情，即使戲已播畢將近1年還是會保持聯絡。林秀君表示，大家像家人一樣相處了幾個月，都會互相關心很溫暖。當初創的群組也持續聊天、互通有無：「我們什麼都聊，健康、保養或是好物分享。」並興奮地說：「大家約了疫情更趨緩、更安全的時候要聚一聚。已經想好要吃什麼啦」《粉紅色時光》7／31日起每周六晚間10點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台播出。