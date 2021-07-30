日本最大券商與投資銀行野村控股(Nomura Holdings)30日表示，由於交易業務量減少，以及Archegos爆倉事件影響，上季淨利大幅滑落66%。
野村4月至6月獲利485億日圓，約4.43億美元，而2020年同期則為1425億日圓。一年前，因美國交易方面的業務營收豐厚，也創下近20年來單季最佳表現紀錄。
野村上季固定收益商品交易不熱絡，無法與2020年同期相比，因當時受新冠病毒所影響，造成金融商品波動大，很多搶短帽客進出頻繁，野村也趁機大賺一筆。
另外，野村也被大客戶Archegos害慘，光是Archegos爆倉一事，就讓野村一共賠了約29億美元。因此，上季投資銀行相關業務虧損284億日圓，與2020年同期獲利879億日元相比，根本是南轅北轍。
自3月份Archegos爆倉消息傳開，野村的股價便一蹶不振已跌逾20%。
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