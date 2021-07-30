受到新冠疫情升溫，且部分日企財報不佳影響，30日日股疲弱，創元月6日以來新低。日經指數收27,283.59點，跌498.83點或1.8%。東證收1,901.08點，跌26.35點或1.37%。

日經月線重挫5.24%，也是2020年3月以後最糟一次的單月表現。同時，東證月線也跌2.19%。

因為日本每日新冠病毒新確診人數已正式破萬並又創新高，因此，日本政府30日正研擬可能會擴大實施緊急狀態區域，包括東京附近3個縣與大阪西部等。據悉，要一直實行到8月31日為止。

大日本住友製藥公布的獲利低於市場預估，股價大跌10.77%。

業績發布後，豐田汽車相關企業JTEKT跌8.91%，富士電機跌8.46%，同時，富士通也跌8.86%。

三井住友DS資產管理認為，或許有些日企獲利沒那麼差，但市場缺乏信心下，日股搞不好還會下探兩萬七關卡。