夏季是腸胃病好發的季節，炎熱的天氣使得食物保存更須小心謹慎、預防細菌滋生，也須格外注意腸道保健，因此有許多民眾會開始採購益生菌產品維護全家人的健康，敏盛綜合醫院-微創手術中心執行長陳榮堅醫師提醒，若要讓益生菌改變腸道細菌叢生態，須持續1至2個月服用，循序漸進改變腸道菌相，藉由腸道環境變化，幫助維持消化機能。

陳榮堅醫師強調，益生菌跟所有的食物一樣，第一點是不要過量、不要覺得益生菌治百病，根據產品標示服用，並不是吃愈多愈好；第二點，益生菌它畢竟是菌種，所以盡量不要配抗生素、茶、咖啡、醃漬食品共同食用，因為菌種很容易就被這些東西破壞掉，花了錢卻做白工；第三點，建議在餐與餐的間隔期間食用，餐後大約間隔2小時服用益生菌是比較好的，有些產品會建議空腹吃，吃完後也須間隔2小時再去用餐。尤其民眾若有喝熱湯的習慣，益生菌很怕高溫，遇到高溫很快就會失去作用。

陳榮堅醫師建議，民眾在挑選益生菌的產品時，可以注意到有些廠商會在益生菌外層做一些特別的修飾，因為絕大部分益生菌都是希望作用在小腸，但益生菌要進到小腸之前，會先經過胃，有時候胃酸的強酸就會把益生菌殺光光，最後到小腸的益生菌寥寥無幾，所以有些廠商會特別去做一些耐酸的設計，讓益生菌到達到應有的作用，如果產品有特別強調耐酸專利，會是值得我們去思考採用的產品。(賴韻如/台北報導)

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