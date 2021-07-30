目前中央的疫苗預約系統採線上預約，對不諳使用電腦的65歲以上長者造成困擾，新北部分醫院開放雙軌制開放民眾施打，引發民代爆料質疑，似乎所有人排隊，不用向醫院預約就能打疫苗，對此，新莊區新泰醫院3點澄清，醫院絕對會核對身分，才做施打。

新泰醫院表示，第一，65歲長者的莫德納施打，原本就是雙軌，一是使用醫院的預約系統，但許多長輩不太會上網、或家裡無設備也無親人協助，故提供第二管道是到區公所或衛生所報名，然後列冊給醫院，由醫院進行身份核對及施打。

第二，因醫院預約系統，部份民眾會多處重覆預約，如今天（7／30）上午預約280人，但實際施打恐為6成，故本院會請公所里長告知，符合身份別民眾可攜帶相關證件，直接到現場查驗，符合資格者施打。

第三，醫院為配合符合資格而無法(或不會預約)民眾能更快速打到疫苗，投入大量人力協助所有前端作業，此部份為疫苗施打奉獻服務，而非所有人都可以來打。