桃園楊梅30日上午一處民宅冒出濃濃黑煙，1名女子受困家中2樓，女子男友被通知家中冒濃煙火速趕回，更奮不顧身衝入火場，但仍不敵高溫再次逃離民宅，且受輕微燒燙傷，所幸，消防人員及時到場架梯營救，女子才順利脫困。

桃園楊梅區新明街642巷內一處民宅30日上午10點左右冒出濃濃黑煙，43歲女子受困2樓陽台呼救，身居家外的45歲女子男友經鄰居聯絡後火速抵達現場，更奮不顧身衝入屋內營救女子，但男子入屋後仍不敵高溫未達2樓便自行逃離屋外，營救不成反受輕微燒燙傷。

經民眾報案後，消防人員於10點22分抵達現場，並架梯將女子救下，女子僅受輕微嗆傷沒有大礙，此外消防局表示，營救女子後發現仍有貓狗10多隻受困屋內，在撲滅火勢之際，消防人員也陸續將貓狗救出，據了解，火勢撲滅後約有3隻小貓奄奄一息，但後續狀況仍待確認。

消防局表示，本次火警後動用52名消防人員，並18輛消防車救火僅20分鐘，便將火勢於10點45分順利撲滅，關於起火地點，消防人員指出，初判起火點位於1樓餐廳、客廳，但確切起火點仍待後續調查，而關於起火原因，經警方詢問受困女子，女子表示，應是烹飪後爐火未關導致。