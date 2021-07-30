高雄30日新增1例本土確診個案，與近日發生的飯店群聚案有關，相關的感染源頭也已經找到，雖然指標個案的PCR檢驗呈現陰性，但抗體檢測結果呈現強陽性，研判他是確診康復者，疑似是在7月初到台北參加「特殊交友圈」聚會時感染，目前該案已經造成4人染疫，高市府目前共匡列282名相關接觸者。

根據高市府衛生局疫調顯示，新增的個案是30多歲男性，於7月24日出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、頭暈等症狀，7月28日被匡列為確診個案的接觸者，7月29日至醫院採檢PCR陽性確診，CT值僅13.22，具有高傳染力，目前在負壓隔離病房治療中。

高市府也公布該名30多歲確診男子的相關足跡，他曾於7月20日到城市商旅高雄真愛館及OK超商高雄駁二藝術店，21日到杏一醫療用品高醫十全店、OK超商高雄駁二藝術店，21、23日到上泰藥局，22日陽光大飯店、全家高雄鼎華店，23日麥當勞高雄建工店，26日成功合豐藥局，23、27、28日到7-ELEVEN雄鎮門市。

目前該案已經導致4人染疫，市府緊急匡列3圈共282名相關接觸者，已有185人採檢呈現陰性，其他人員快篩皆呈陰性，PCR則還在等待結果出爐，衛生局研判，整起感染源是一名指標個案7月初曾到北部參加聚會時被感染，即便他的PCR呈現陰性，但抗體檢驗呈陽性，因此可以推斷他是舊感染者，且是在3周前受到感染，與他在7月1日到4日到台北聚會感染的時間也吻合。

高雄市長陳其邁表示，中央流行疫情指揮中心已經明令，汽車旅館或旅宿業若未通報開趴群聚，會依情節輕重做出相關裁處，假如違規營業未通報將處15萬元罰款，情節重大會要求停止營業，嚴重的話廢止營業登記，若是沒有登記的違規非法旅宿業被查獲違規群聚，一律斷水斷電。