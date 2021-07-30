台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

疫苗登記「自動勾選高端」藏心機？ 柯文哲一句話神回酸爆！

藍委賴士葆質疑，國產高端疫苗以後施打有問題，應可申請國賠，另外蔡英文總統登記打高端的意願後，指揮中心28日三度變更登記、修改、取消疫苗的規則，令民眾黨立委蔡壁如嘆，疫苗淪為官場表忠邀寵的工具，可笑又悲哀。台北市長柯文哲30日表示，若有藥害救濟時，發給高端EUA（緊急授權使用）的政府要扛起法律賠償責任，另外就是把《少林足球》再看一遍。

柯文哲表示，針對EUA的法律意義上，若國家發給藥廠EUA，很大意義就是疫苗一旦出現藥害救濟時，發給藥廠EUA的政府要負責，也就是說若中央政府發給高端EUA，一定程度上要幫高端扛起法律賠償責任。

至於蔡壁如說疫苗淪為表忠邀寵的工具，柯說，講這些一大堆，他的結論是這樣，「你自己再看《少林足球》一遍就好（藝人謝霆鋒父親謝賢飾演的強雄，在魔鬼隊與少林隊總決賽時說『球證、旁證，加上主辦、協辦所有的單位全都是我的人，怎麼和我鬥？』）」。

另外，疫苗預約系統剛登錄時，高端、莫德納、AZ共3個選項都會先被勾選，但民眾擔心最後變成都打高端？柯再提「《少林足球》再多看一遍好了！」