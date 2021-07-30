台南市警局稽查轄內養生館、護膚館等場所，查獲毒品案3件3人。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

疫情警戒7月27日起調降至第二級，台南市警局為防密集「人與人的連結」恐成為防疫破口，自27日起連續3天稽查轄內養生館、護膚館等場所，共查獲違反傳染病防治法17件，將依傳染病防治法函送主管機關衛生局裁罰。

台南市警局針對降級開放復業的按摩店業者，為防止其不遵守相關防疫規定，自27日起連續3天，針對台南市轄內養生館、護膚館及理容按摩店等營業場所，規畫實施擴大臨檢稽查勤務，避免業者假意配合，卻鋌而走險從事不法交易行為。

連續3天的稽查，動員警力834人次，共計臨檢養生館及護膚理容店等營業場所302家次，計查獲通緝犯1件1人、毒品案3件3人、違反傳染病防治法17件、菸害防治法1件。

警察局呼籲業者勿存有僥倖之心，如有妨害風化行為依刑法及社會秩序維護法移送法辦；另外如果業者未遵守實聯制、開放空間等相關防疫規定者，則依傳染病防治法函送主管機關衛生局裁罰。

局長方仰寧表示，警察站在治安及防疫的第一線，秉持治安無空窗、防疫無破口的原則，斬斷不法連結，防堵色情行業成為疫情破口，警察局仍將持續規畫臨檢勤務並配合市府相關局處實施聯合稽查，守護得來不易的防疫成果。

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