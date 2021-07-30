前總統李登輝今逝世滿週年，國史館《關鍵1991年：李登輝與台灣民主元年》展覽的今開幕典禮，立法院長游錫堃致詞時表示，1991年是關鍵的轉捩點，正式確立了「李登輝路線」。特展選在李前總統辭世一周年的今天開幕，讓世人透過珍貴史料回顧李前總統一生的磅礡志業，為台灣留下的民主遺產。

游錫堃致詞時指出，這次特展以李前總統於1988年繼任總統時為背景，展出1991年的相關史料、影像及社會運動事件等，彌足珍貴！陳儀深館長領導國史館團隊，全力促成這項意義重大的特展，令人敬佩！這個特展，一定會讓更多台灣人體會到，李前總統的民主改革的艱難與重要！

他說，李前總統曾經被美國《新聞週刊》（Newsweek）譽為「民主先生」，是台灣民主化最關鍵的推手。台灣能成為華人文化圈的第一個民主國家，李前總統的貢獻至鉅！

他指出，1991年是關鍵的轉捩點，正式確立了「李登輝路線」。特別重要的民主改革包括：5月1日公布廢止《動員戡亂時期臨時條款》、5月17日廢除《懲治叛亂條例》、12月底終結萬年國會等。隨後，李前總統啟動修憲，還權於民，落實「國會全面改選」及「總統直選」，奠定了台灣民主化基礎。因此1991年是台灣民主改革關鍵的一年，如同本次特展主題所強調的「台灣民主元年」，在這基礎上經過數十年的發展，造就今天國際盛讚的台灣民主成就。

他說，回顧過往，李前總統擔任台灣省主席期間，他正好擔任省議員，有幸在當時最能反映台灣民意的省議會殿堂上一起論政，就近觀察李前總統，深深領會到李前總統憂國憂民的情懷，富有崇高的理想性，處理公共事務時，真正是滿腔熱情、重然諾、有魄力、不受行政規章束縛的一種人格特質，正是李前總統這樣的人格特質，與「民之所欲，常在我心」的理念驅動著，帶領台灣走過國家認同不明、民主前途晦暗的那個關鍵年代。

他說，在動盪不安，風雨飄搖的局勢下，李登輝扭轉了台灣的命運，也為台灣擘劃並落實了民主轉型的藍圖，使今天的台灣成為國際肯定的民主典範。他呼籲，全國父老鄉親在疫情緩和之際多多撥空觀賞，來補修台灣史。