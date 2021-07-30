新北市新莊區29日晚間發生一起凶殺案，一名57歲吳姓男子前往鄭姓妻子工作的燒烤攤理論，卻因情緒失控，掏出摺疊刀砍傷鄭女，而燒烤店老闆的曾姓胞弟出來阻攔卻慘遭捅死，檢警30日下午會同法醫相驗，枉死的曾男兄長到場時，難掩悲痛，難以接受親弟弟離世，初步研判，吳嫌以折疊刀刺入曾男的左腹部，傷口深及臟器，導致大量出血不治，但詳細死因仍待進一步釐清。

據了解，此起命案發生於29日晚間6時許，57歲吳姓男子持摺疊刀闖入位於新莊區中和街的燒烤攤，不停朝攤內大喊鄭姓妻子的名字，情緒相當激動，並出手持刀刺傷鄭女，在一旁的曾姓燒烤店老闆胞弟出面勸架，卻無辜遭到吳男持刀捅肚，當場臟器外露且血流如注，經送醫仍傷重不治。

警方於獲報後3小時內，於泰山區逮獲吳嫌，而吳嫌向警方聲稱，當時是要找妻子談判，誰叫曾男要出來擋他。據悉，吳嫌為吊車司機，5年前與陸籍鄭姓女子結婚，婚後因有家暴傾向，在鄭女於去年聲請家暴令，夫妻倆目前分居中。

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