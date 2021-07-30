大陸國家衛健委30日統計，截至7月28日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗，達16億124.9萬劑次。從15到16億劑次，只花6天時間，主要是7月下旬以來，已抓緊為12至17歲未成年人接種疫苗。依最新新冠疫情防控接診指引，8月起，新冠疫苗接種更將正式暫停成年人新冠疫苗的第一針接種，全力加速為未成年人接種。

報導指出，近日多地宣布，將暫停18周歲以上人群新冠疫苗第一針接種工作，引來成年人疑慮。依大陸國家衛健委等部門《關於開展12歲-17歲人群新冠疫苗接種工作的通知》，多地當前重點工作，將是依規定給青少年完成疫苗接種，以及成人第二劑接種。為了方便工作、保障目標群體接種率，所以暫停成人第一劑接種，具體恢復時間官方會再通知。

未成年人接種，8月全面開啟

開展12-17歲人群新冠疫苗接種，是構築全人群免疫屏障的重要組成部分。按照國家整體部署，在8-9月將迎來未成年人接種高峰。

報導指出，大陸官方「賽柏藍-基層醫師公社」解答這次青少年接種工作疑問，疫苗都是免費，按照「應種盡種、知情自願、安全有序」原則有序展開。對象是12至17歲人群接種，在校生將按照高中、初中、特殊教育學校順序由學校或學區安排接種。非在校生由15-17周歲在先、12-14周歲在後順序，由家長或監護人陪同至轄區指定接種點接種。

接種的疫苗包括國藥中生北京所、北京科興中維公司新冠病毒滅活疫苗兩種。需接種兩劑次，間隔時間最少21天、最長56天。

接種疫苗人員要準備好身分證，學生家長也要配合接種人員做好健康詢問和知情告知工作，仔細閱讀並簽署《接種知情同意書》。特別要主動告知醫師孩子有沒有禁忌症和過敏史。

此外，正在接受皮質激素、放射治療或抗代謝藥物治療，或近期注射過丙種球蛋白，都應主動告知。

目前暫不推薦與其他疫苗同時接種。其他疫苗與新冠病毒疫苗的接種間隔應大於14天。不過，若是是因動物致傷、外傷等原因需接種狂犬病疫苗、破傷風疫苗、免疫球蛋白，不在此限。