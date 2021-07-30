富邦金(2881)旗下台北富邦銀行澳洲雪梨辦事處今開業，北富銀旗下海外據點拓增至34處。

北富銀表示，去年全球受新冠肺炎疫情衝擊，經貿往來趨緩，連帶對國銀在海外市場的經營獲利產生一定影響。但隨著各國疫苗覆蓋率提升、經濟活動逐漸解封，加上自中美貿易戰後持續進行的供應鏈重組需求和政策大力推動下，新南向各國在疫後陸續湧現的新商機，將為體質良好的國銀海外分行創造更穩定的發展空間。以北富銀為例，今年上半年與去年同期相比，越南地區的胡志明、平陽及河內三間分行合計存放款總量已達兩位數成長，新加坡分行存款量也大幅成長近7成，顯示新南向市場復甦信號漸亮，為亞太區長期佈局提供良好基礎。

澳大利亞為全球第13大經濟體，GDP在2021年第一季仍增長1.8%，整體GDP總量更已超過疫情爆發前水準，顯示其深厚的發展潛力，北富銀特別選在澳洲金融中心雪梨開設辦事處，希望藉由當地高度活絡的金融市場，深化發展新南向國家業務。北富銀雪梨辦事處將以市場分析和業務整合為首要任務，對本地商情及客戶需求進行深度發掘，並整合集團及北富銀海內外網點與資源，為在地客戶及台資企業提供全方位解決方案，協助增進金流及財務運轉彈性，達成亞太區域營運目標。

富邦金控今年累計前6月稅後淨利達876.61億元、年增135%，每股盈餘（EPS）為8.29元，續居金控每股獲利王，單月、前6月、EPS均創下歷年新高。